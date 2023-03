Feuerwehreinsätze nach Sturmböen und Starkregen Teile einer Photovoltaikanlage lösen sich in St. Wendeler Wohngebiet

Neben diesen Klassikern gab es aber auch ungewöhnlichere Schadensbilder. Wie ein Trampolin, das in Urweiler in ein Hausdach flog. Der größte Einsatz aber führte die Feuerwehrleute in das St. Wendeler Wohngebiet „Am Schlaufenglan“. Dort haben sich Module einer Photovoltaik-Anlage, die auf dem Dach eines Wohnhauses montiert waren, gelöst. „Es wurde vor Ort von Augenzeugen geschildert, dass sie erst hochgeflogen und dann wie in Zeitlupe von A nach B geflogen sind“, schildert Becker. Dabei seien andere Häuser beschädigt worden. Wie zusammengeklappt lag schließlich ein Modul in einem Vorgarten.