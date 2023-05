Einsatz der Feuerwehr in Theley und Winterbach Katzen sterben bei Brand und ein Unfall mit einer Verletzten

Übers Wochenende sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr zum einen bei einem Brand und zum anderen bei einem Unfall gefordert worden. Wie ein Sprecher berichtet, ging es für die Feuerwehrleute in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr in die Straße „Johann-Adams-Mühle“ in Theley. Beim Eintreffen bot sich den Rettern laut Sprecher folgende Situation: Flammen schlugen aus einer durchgebrannten Holzwand im ersten Obergeschoss des Anbaus an ein Mehrfamilienhaus. Die drei anwesenden Personen konnten das Gebäude verlassen. Doch zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich noch sieben Katzen in der Wohnung auf.