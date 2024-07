Im Landkreis St. Wendel gibt es jetzt ein Einheit Großtierrettung Weil auch große Tiere mal Hilfe brauchen

Bergweiler/Freisen · Wenn Pferd, Rind und Co. in Not geraten, rückt jetzt die Einheit Großtierrettung des Landkreises St. Wendel aus. 20 Einsatzkräfte wurden kürzlich geschult.

17.07.2024 , 17:25 Uhr

Link zur Paywall So können Feuerwehrleute Großtiere retten 9 Bilder Foto: Dirk Schäfer