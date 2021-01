Pandemie im St. Wendeler Land : Eine Neuinfektion und ein Todesfall im Landkreis

St. Wendel Nach dem traurigen Rekordwert am Freitag (45 Neuinfektionen) hat das St. Wendeler Gesundheitsamt am Montag lediglich einen neuen Corona-Fall gemeldet.

Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt berichtet, wohnt der Betroffene in der Kreisstadt St. Wendel (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist leicht auf 118,38 gestiegen. Am Sonntag lag der Wert bei 117,23. Zudem ist ein 66 Jahre alter Mann aus der Kreisstadt an beziehungsweise mit dem Virus verstorben.