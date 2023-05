Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehen Schmuck aus Privathaus

Leitersweiler · Einbrecher sin am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Leitersweiler eingestiegen. Wie die Polizei St. Wendel, ereignete sich die Tat zwischen 18.05 Uhr und 22 Uhr in der Straße „In den Baumfeldern" in Leitersweiler.

01.05.2023, 10:07 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder