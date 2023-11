St Wendel Einbruch im Missionshaus-Gymnasium in St. Wendel

St Wendel · Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 21.50 Uhr in das Schulgebäude des Gymnasiums in der Missionshausstraße eingebrochen. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Täter verschafften sich den Angaben zufolge gewaltsam Zugang zu dem Schulgebäude.

21.11.2023 , 12:47 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth