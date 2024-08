So viel mehr als ein Konzert Ein Tag mit einem Swiftie in Wien

Wien ist jung dieser Tage. Und weiblich. Denn es sollte das Taylor-Swift-Wochenende sein. Um die 200 000 Fans waren aus der ganzen Welt angereist, um eines der drei seit Monaten ausverkauften Konzerte des US-Megarstars im Ernst-Happel-Stadion zu erleben. Mitten unter ihnen die zwölfjährige Emilia aus Baumholder. Sie, die in St. Wendel geboren ist, ist auch ein Swiftie, wie die Fans der Sängerin genannt werden. Und kam tieftraurig am Freitagabend in die österreichische Hauptstadt, nachdem die Konzerte am Mittwochabend abgesagt worden waren. Terrorgefahr.