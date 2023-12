Stadt St. Wendel Ein stiller Ehrenbürger im Hintergrund

Michael Schultheis ist der achte und mit 54 Jahren der jüngste Ehrenbürger der Kreisstadt St. Wendel. „Man kann sicherlich behaupten, dass nur die wenigsten in St. Wendel überhaupt eine Ahnung von dem Engagement haben, mit dem Michael Schultheis verschiedene wichtige Bereiche unseres kommunalen Lebens fördert. Dabei übt er seinen Gemeinsinn in großer Zurückhaltung aus und sucht nicht das Licht der Öffentlichkeit. Das ist die Haltung, die ihn kennzeichnet und unzählige Bürger unserer Stadt profitieren davon“, betonte Bürgermeister Peter Klär (CDU), der die Verleihung angeregt hat, während der Übergabe der Urkunde an den neuen Ehrenbürger im Mia-Münster-Haus.