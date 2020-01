Abbauch ist beschlossen : „Ein sehr großer und nicht revidierbarer Fehler“

Noch liegt es, das Gleis eins im Bahnhof Tükismühle. Rechts geht es über die Weiche in Richtung Hunsrück und Hochwald. Foto: Thorsten Grim

Nohfelden Der Abbau der Hochwaldbahn ist beschlossene Sache. Bahnbefürworter kritisieren Strecken-Aus.

Von Thorsten Grim

Aus, Ende und vorbei. Die Bahnstrecke 3131 ist Geschichte. Ein- und Widersprüchen zum Trotz, hat das saarländische Wirtschaftsministerium den Abriss der Hochwaldbahn von der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz über Nonnweiler nach Türkismühle (Bahn-Kilometer 54 bis 72,5) genehmigt. Ebenso darf der noch übriggebliebene Streckenast der Primstalbahn von Nonnweiler bis Mariahütte abgebaut werden. „Damit wird die über 130-jährige Geschichte dieser Strecke in diesem Jahr mit dem Abbau enden“, erklärt ein enttäuschter Patrick Pandel, stellvertretender Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald. Die IG Nationalparkbahn hatte sich in den zurückliegenden Jahren für den Erhalt des noch liegenden Schienenstrangs auf dem ehemals zweigleisigen Planum eingesetzt – ebenso wie der Verein Bahn und Rad im Hochwald sowie die Plattform Mobilität SaarLorLux.

„Für das Team der Plattform Mobilität gehen sechs Jahre Kampf für den Erhalt der Hochwaldbahn zu Ende“, resümiert Erhard Pitzius, Vorsitzender des Vereins. Dass er enttäuscht und verärgert ist, merkt man, wenn er sagt: „Die Vernichtung der Hochwaldbahn ist weder eine logische Entscheidung, noch eine ökologische, auch in Bezug auf die Entwicklung des Nationalparks und der Naturparks in der Region Hochwald-Hunsrück-Soonwald.“ Vielmehr sei es „eine rein politische Entscheidung, spätestens nach Aufnahme des sogenannten Leuchtturmprojektes Nordsaarland Radweg in den Koalitionsvertrag“. Man wolle sich ein Denkmal setzen.

Bundesweit würden Stilllegungen und Entwidmungen von Bahnstrecken des Bundes ausgesetzt – anders im Nordsaarland, wo der Landkreis St. Wendel gemeinsam mit den Anreiner-Kommunen und der Landesregierung plant, künftig Drahtesel statt Stahlrösser auf der Strecke rollen zu lassen. Und zwar ausschließlich. Oben genannte Vereine und Initiativen plädierten jedoch immer für ein Mit- und Nebeneinander von Bahn und Rad. „Auch uns ging es immer um das Miteinander von Radverkehr, Wandern und Tourismusbahnverkehr“, unterstreicht Pitzius. Das hätte dem Nationalpark einen echten Mehrwert beschert, ist er überzeugt. Und in der Tat könnte der Nationalpark einen Schub benötigen, eine innovative Idee, mit der mehr Besucher angelockt werden können, wie neueste Zahlen belegen (>siehe Seite B1). Ein Tourismusbahnverkehr neben einem Radweg wird es nicht sein. „Leider wurde die Hochwaldbahn vor der Entscheidung aus Berlin von der Deutschen Bahn an die ÖFM, die Ökoflächenmanagement GmbH der Naturlandstiftung Saar, verkauft“, bedauert Pitzius und merkt an: „Die Naturlandstiftung ist eine politische Institution, sie hängt am Umweltministerium, Minister Reinhold Jost (SPD) ist der Vorstand.“

Die saarländische Landeseisenbahnaufsicht (LEA) wiederum hänge am Ministerium für Verkehr, sei also auch im Umfeld der Politik angesiedelt. Die LEA hatte im nun abgeschlossenen Genehmigungsverfahren gegen die von der Plattform eingebrachten Einsprüche argumentiert. Allerdings „schwach“, wie Pitzius sagt, „gegenüber den Vorschlägen der Plattform Mobilität. Aber auch daran erkennt man, dass die Abrissgenehmigung eine politische Entscheidung ist“.

So behauptet die LEA, dass eine Bahnreaktivierung keine Synergieeffekte brächte. Pitzius widerspricht: „Beim gleichzeitigen Bau von Radweg und Bahnstreckensanierung kann allein schon durch den Einsatz der vorhandenen technischen Geräte und Arbeiter ein Synergieeffekt erreicht werden, ebenso bei der Entwässerung und der Sanierung des Nonnweiler Viaduktes, des Bierfelder Tunnels sowie bei der Nahebrücke in Türkismühle.“ Auch spricht die LEA der Hochwaldbahn klimaschützendes Potential ab. „Was passiert aber, wenn viele Radtouristen für den neuen Radweg mit dem Auto an- und abreisen? Außerdem betrachtet die LEA nur einen Bahnverkehr mit Dieseltriebwagen. Aber es gibt auch Akku-Technologien, die auf Nebenbahnen eingesetzt werden können.“ Unabhängig davon sei es nicht Aufgabe einer Landeseisenbahnaufsicht, über Vergabe von Regionalisierungsmitteln zu entscheiden oder darüber zu urteilen. Das habe sie aber im Falle der Hochwaldbahn getan. Zu diesem Punkt hat Pitzius ein paar Zahlen parat: „Das Wirtschaftsministerium erhielt im Jahr 2019 rund 109 Millionen Euro Regionalisierungsmittel für den Schienen-Personennahverkehr (SPNV), davon müssten für einen bestellten Tourismusbahnbetrieb im Jahr 150 000 Euro für die Hochwaldbahn eingesetzt werden, ein verschwindend geringer Betrag. Außerdem werden von den 109 Millionen nur etwa 75 Millionen für Verkehr ausgegeben. Wo bleiben eigentlich die restlichen 30 bis 35 Millionen?“ Auch zitiere die LEA den sich seit Jahren in der Mache befindlichen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) des Saarlandes. „Dieser beschäftigt sich aber nur mit dem SPNV, aber nicht mit touristischen Verkehren oder auch Güterverkehr. Und darum ging es ja bei der Hochwaldbahn.“ Daher sei der Verweis der LEA auf Nutzen-Kostenuntersuchungen irreführend und nicht zielführend, „weil Tourismusverkehr und Güterverkehr anderen Rahmenbedingungen unterliegen“. Daher lautet sein Fazit: „Die Politik – jedenfalls ein Teil davon – in Kommunen, im Landkreis und im Land hat sich vorgenommen, die Strecke zu vernichten und den alleinigen Radweg als Leuchtturm zu verkaufen. Und was die Politik schuf, darf der ‚normale’ Mensch nicht ändern. Oder auch: Was gebe ich auf meine Worte von vor einigen Jahren.“ Denn Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) schrieb in ihrer Nationalparkstudie vom 20. Februar 2014 auf Seite 51: „Mit dem Saar-Hunsrück-Express bietet sich die Möglichkeit, die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft des Naturparks Saar-Hunsrück auf einmalige und unvergessliche Art und Weise zu erleben.“ An den verschiedenen Haltestellen würden zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Wander- und Radwege einladen, die raue Schönheit des Hunsrücks näher zu erkunden. „Davon kann auch der Nationalpark profitieren.“

Patrick Pandel von der IG Nationalparkbahn sagt: „Durch zahlreiche Aktionen haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder auf das Potenzial der Hochwaldbahn aufmerksam gemacht.“ Etwa durch mehrere Streckenbegehungen und die Vorstellung eines alternativen Radwegplans am 16. März 2017 in der Kurhalle Nonnweiler. „Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass mit dem Abriss der Hochwaldbahn ein sehr großer und nicht revidierbarer Fehler für die Entwicklung der Nationalparkregion begangen wird.“ Der künftige Radweg hätte auf etwa 13 von 15 Kilometern zwischen Türkismühle und Nonnweiler fast komplett auf dem ehemaligen zweiten Gleis entstehen können – ohne die Bahnstrecke zu vernichten, „auch wenn das Landratsamt und das Ministerium bis zuletzt auf Falschmeldungen zur Gleislage beharrten“.

Das Gesamtprojekt Nationalparkbahn bleibe „von dieser kurzsichtigen politischen Entscheidung aber unberührt und wird mit Hochdruck weiterverfolgt“. Denn der größte Teil der geplanten Nationalparkbahn liegt eh in Rheinland-Pfalz, wo man einer Reaktivierung deutlich aufgeschlossener gegenüberstünde.

„Die Würfel sind gefallen. Aber wir haben diesen Beschluss so erwartet“, sagt ein Sprecher des Vereins Bahn und Rad im Hochwald. „Wir haben die fehlende Weitsichtigkeit hinsichtlich dieses verkehrspolitischen Themas ja bereits hinlänglich erfahren müssen in den zurückliegenden Wochen, Monaten und Jahren.“ Dennoch sei es schade, dass es im Zuge der aktuellen klimapolitischen Debatte, die ja auch die Verkehrspolitik inklusive der Bahn einschließt, nicht zu einem Sinneswandel gekommen sei. Wie der Plattform-Vorsitzende Pitzius kritisiert auch der Bahn-und-Rad-Sprecher, dass die Reaktivierung der Hochwaldbahn unter der Prämisse der SPNV-Anforderungen überprüft worden sei. „Man hat das ganze so betrachtet, wie es gepasst hat. Dass ein SPNV auf der Strecke aktuell nicht lohnenswert ist, war vorher bereits klar. Doch darum ging es ja gar nicht.“

Das Ministerium weist darauf hin, dass die Bahnstrecke seit 2014 stillgelegt ist. „Aber nicht entwidmet, also nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Damit liegt nach wie vor Eisenbahnrecht über der Trasse, das heißt, theoretisch könnte sie reaktiviert werden. Für eine Reaktivierung müsste jedoch ein Eisenbahnverkehrsunternehmen sein ernsthaftes Interesse bekunden, auf der Bahntrasse wieder Eisenbahnverkehr durchzuführen und ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen die Trasse wieder für einen sicheren und zulassungsfähigen Bahnverkehr herrichten.“ Beides sei derzeit nicht gegeben.