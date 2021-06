Pandemie im Landkreis St. Wendel : Eine neue Corona-Infektion wurde Donnerstag bekannt

St Wendel Somit sind nunmehr insgesamt 3278 Infektionen mit dem Virus im Landkreis St. Wendel registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 4,6.

Nach einer Pause am Mittwoch ist am Donnerstag wieder ein positives Corona-Testergebnis beim St. Wendeler Gesundheitsamt eingegangen. Wie dessen Sprecher berichtet, lebt der Betroffene in der Gemeinde Nonnweiler.