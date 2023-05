Nacht der Kirchen Zusammenhalt hieß es bei Nacht der Kirchen

Mit besonderen Erlebnissen in einem Gotteshaus haben Künstler bei der saarlandweiten „Nacht der Kirchen“ im Landkreis St. Wendel die Besucher am Pfingstsonntag begeistert. „Zusammen:Halt“ ist das Thema-und diese Verbindung baut sich in aller Stille zwischen Künstler und seinem Publikum in der evangelischen Kirche zu Werschweiler auf.