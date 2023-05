Veranstaltung in JJs Pub Ein Abend und drei Nationen - Bekannte Folk-Künstler zu Besuch in St. Wendel

Kanada, England und Belgien: Drei Nationen versammeln sich am Freitagabend in JJs Pub in St. Wendel. Am 5. Mai sind mit Eamon McGrath, The Hills Mover und Oli Ng gleich drei szenenbekannte Künstler aus verschiedenen Nationen in St. Wendel zu Gast. Sonst auf Konzerten auf fast jedem Kontinent wollen die Folk- und Akustik-Musiker auch im Saarland begeistern.