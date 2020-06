Kostenpflichtiger Inhalt: Stark vertreten im St. Wendeler Land : Raupen fressen sich durch den Landkreis

Abgesperrt: Das Areal um die mächtige Eiche am Parkplatz am Ortseingang von Oberthal. Foto: Frank Faber

St. Wendel Fast jede Kommune im St. Wendeler Land hat mit dem Eichenprozessionsspinner zu tun. Fachfirmen rücken an.

Die Plagegeister sind zurück und sorgen für Unbehagen bei den Kommunen im Landkreis St. Wendel. Die Rede ist von den Raupen des Eichenprozessionsspinners. Dieser sucht sich mit Vorliebe Eichen aus, an deren wärmebegünstigter Südseite er sich niederlässt. Schon in den vergangenen Jahren haben die kleinen Raupen des Nachtfalters für großen Ärger gesorgt, und nun sieht es so aus, als ob es wiederum Probleme geben wird. Denn der Eichenprozessionsspinner hat erneut viele Bäume befallen.

Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) stöhnt: „Bei uns ist es mehr als in den vergangenen Jahren. Es ist schon heftig“. Besonders betroffen sind die „Grüne Lunge“ im Bereich des Theleyer Brühlparks sowie ein Standort in Hasborn. Die Gemeindeverwaltung hat darauf reagiert und am Montag ein Gespräch mit einer Fachfirma für professionelle Baumpflege geführt. „Die Nester werden beseitigt und am Baumstamm werden EPS-Fallen sowie kleine Beutel mit Duftstoffen angebracht“, sagt Schmidt.

Was den Eichenprozessionsspinner so unbeliebt macht, ist die Tatsache, dass es zu Allergien kommen kann. Allerdings nur dann, wenn sich die giftigen Härchen der kleinen Raupen in die Haut bohren. Auch Atembeschwerden können durch die Härchen ausgelöst werden. Um den Vormarsch des Insekts zu stoppen, werden die Bäume an öffentlichen Plätzen ständig kontrolliert und bei Befall das Areal mit einem Flatterband abgesperrt und durch Warnschilder gekennzeichnet. „Und wenn eine unmittelbare Gefahr besteht, werden wir sofort tätig“, kündigt der Tholeyer Bürgermeister an.

Sein Freisener Amtskollege Karl-Josef Scheer (SPD) sieht die Bekämpfung der kleinen Raupen mit einer Portion Galgenhumor. „Alle Jahre wieder, sind es die gleichen Stellen wie im Vorjahr. Allerdings sind es keine gravierenden Punkte“, sagt er. Drei Standorte, zwei Rastplätze und ein Baum auf dem Gelände der Grundschule Oberkirchen, sind von der Gemeindeverwaltung mit Band gekennzeichnet worden. „Die Wanderwege sind frei. Wir kontrollieren ständig. Wenn wir etwas feststellen, wird direkt eine Hinweistafel an dem Baum angebracht“, erklärt Scheer.

In der Gemeinde Nonnweiler gab es bislang einen Auftritt der Schädlinge, berichtet Bauamtsleiter Jörg Martin. Am Naturfreibad Primstal sind Nester entdeckt worden. „Wir haben die Fläche großzügig abgesperrt und eine Fachfirma zur Beseitigung kontaktiert“, so Martin.

Hingegen ist im Nohfeldener Rathaus noch kein Fall bekannt. „Wir haben auch bisher keine Meldung erhalten“, teilt Andreas Rink mit. Doch dies sei, so der Leiter des Bauamtes, nur eine Frage von Tagen. „Wir beobachten genau und sind vorbereitet. Im vergangenen Jahr hat uns der Eichenprozessionsspinner im Bereich des Festplatzes an der Selbacher Nahequelle zu schaffen gemacht“, blickt Rink zurück.

Esther Schön von Ortspolizeibehörde in Oberthal beschleicht das subjektive Gefühl, dass sich der Schädling gegenüber dem Vorjahr weiter verbreitet hat. An öffentlichen Plätzen, wie am Parkplatz an der L 134, hat die Gemeindeverwaltung bereits Absperrungen vornehmen müssen. „Wir haben eine Fachfirma zur Beseitigung beauftragt. Insgesamt ist der Einsatz um die Plage größer geworden“, findet Schön. Auch aus der Bevölkerung bekomme die Verwaltung wichtige Hinweise. „Private Baumbesitzer müssen sich selbst um die Bekämpfung kümmern“, sagt Schön.

Mit Warnschildern weist die Gemeinde Namborn auf die Gefahr des Eichenprozessionsspinners hin. „Dies besonders an stark frequentierten Plätzen wie Kindergärten und Spielplätzen“, teilt Caroline Müller, Fachbereichsleiterin im Bauamt, mit. Ebenso behalte der Bauhof die Wanderwege im Auge. „Die Nester lassen wir dann von einer Fachfirma entfernen“, so Müller. In der Ortslage von Marpingen sind an öffentlichen Plätzen zahlreiche Eichen bereits präventiv behandelt worden. „Sollten Nester entdeckt werden, werden sie entfernt“, sagt die stellvertretende Bauamtsleiterin Anne Frank-Fuchs. Des Weiteren stellt die Gemeindeverwaltung Warnschilder auf, damit sich niemand an den markanten Plätzen aufhalten soll. „Privatleute, die einen Befall feststellen, sind aufgefordert, entsprechend selbst tätig zu werden“, sagt Frank-Fuchs.

Einen starken Zuwachs der Schädlinge hat die Kreisstadt St. Wendel registriert. „Es ist wesentlich mehr geworden als im Vorjahr im gesamten Stadtgebiet. Der Eichenprozessionsspinner hat super Bedingungen und ist ein Klimagewinner“, sagt der Leiter des Umweltamtes, Jürgen Rauber. Alle Meldungen über den Baumbefall laufen beim Grünflächenamt zusammen. „Wir haben die entsprechende Stellen abgeflattert, mit Warnhinweisen versehen und eine Spezialfirma mit der Beseitigung beauftragt“, so Rauber. Die Schäden seien in unterschiedliche Kriterien eingeteilt und würden nach einem Vier-Stufen-Plan abgearbeitet. „Denn auch die Gespinster müssen aus den Astgabeln verschwinden und dafür benötigt man schon ein gutes Auge“, weiß Rauber. Erstmals seien die Raupen vor Jahren in der Kreisstadt an einer Eiche am Panoramaweg aufgetaucht. „Sie ziehen sich mittlerweile durch ganz Deutschland“, berichtet Rauber.

Diese Eiche in der St. Wendeler Gymnasialstraße ist vom Eichenprozessionsspinner befallen. Foto: Frank Faber

Der Eichenprozessionsspinner hatte einige Bäume im Theleyer Brühlpark befallen. Diese sind markiert und abgesperrt. Foto: Elke Neis