Polizeibericht Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Oberthal

St Wendel · Drei Personen sind am Montag, 23. Oktober, gegen 20.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Oberthal an der Einmündung Hauptstraße/Schlossstraße verletzt worden. Dies teilte gestern ein Sprecher der Polizeiinspektion St. Wendel unserer Zeitung mit.

24.10.2023, 16:46 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch