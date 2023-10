Polizeibericht Diebstahl von Heizöl aus Tank-Anhänger in Hasborn-Dautweiler

Hasborn-Dautweiler · In der Zeit von Donnerstag, 26. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer eines Brennholzhandel Am Grauen Stein in Hasborn-Dautweiler. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Akku-Säge und zwei dazugehörige Akkus.

29.10.2023, 12:06 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder