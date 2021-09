Friedhof Werschweiler : Diebe stehlen Grabstatue

Werschweiler Angehörigen einer Verstorbenen haben am Dienstag festgestellt, dass von einem Grab auf dem Friedhof Werschweiler eine Grabstatue gestohlen worden wurde. Das teilt die Polizei-Inspektion St. Wendel mit.

Hinweise an die Polizei-Inspektion St. Wendel, Telefonnummer (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de