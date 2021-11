Gelbörse geklaut : Dieb klaut Geldbeutel und hebt mit EC-Karte mehrfach Bargeld ab

St Wendel Einer Seniorin aus ST. Wendel wurde der Geldbeutel gestohlen und anschließend mit der EC-Karte mehrmals Bargeld abgehoben. Wie die Polizei-Inspektoion St. Wendel mitteilt, passierte der Diebstahl bereits am Donnerstag vergangener Woche. Die Frau war von der Marpinger Straße zu Fuß zu einem Discounter in der August-Balthasar-Straße in St. Wendel unterwegs.

Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Ladenkasse. In dem Geldbeutel befand sich außer Bargeld unter anderem auch die EC-Karte der Seniorin, heißt es weiter. Mit der Karte wurde kurz darauf mehrmals Bargeld an Geldautomaten in St. Wendel abgehoben. Der Geldbeutel wurde wenig später später an einer Tankstelle gefunden, von Bargeld und EC-Karte jedoch keine Spur. Wie es zu dem Raub kommen konnte, konnte die Seniorin nicht sagen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Da es in der zurückliegenden Zeit vermehrt zu Geldbeuteldiebstählen, insbesondere in Geschäften gekommen war, warnt die Polizei St. Wendel vor solchen Diebstählen und rät zur Vorsicht. Insbesondere wird auch dringend davor gewarnt, Geheimzahlen für Geld oder EC-Karten geminsam mit sich zu tragen.