Wochenkolumne : Hoffentlich keine Dauerwelle

St. Wendel Eine ging gleich wieder, die andere wächst noch: Zwei Wellen rollten durch den Landkreis St. Wendel.

Zwei Wellen überschwappten in dieser Woche nahezu alle anderen Themen im Landkreis St. Wendel. Die erste war rötlich bis braun, baute sich flott auf, verschwand aber ebenso schnell wieder, wie sie gekommen war. Und auch wenn der eine oder andere Keller voll lief und Feuerwehrleute sowie sonstige Nothelfer an zahlreichen Stellen den Menschen zu Hilfe eilten, hielt sich der durch die Hochwasser-Welle verursachte Schaden in Grenzen. Zumal sich angesichts der letztjährigen Flutkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel jegliches Jammern in dieser Hinsicht verbietet. Womit wir bei der zweiten Welle wären. Die rauscht offenbar nicht so einfach durch, sondern baut sich weiter auf. Die Rede ist von Omikron. Nun wäre es nicht fair, die Kneipen-Theken in der St. Wendeler Altstadt als Quelle des Übels zu bezeichnen. Dennoch nahm der Massenausbruch der teuflisch schnell übertragbaren Corona-Mutante hier seinen Ausgang. Glücklicherweise scheint sich zu bewahrheiten, dass Omikron zumeist nur milde Krankheitsverläufe verursacht. Hoffen wir trotzdem mal, dass auch diese Welle bald bricht und sich der Schaden hernach in Grenzen gehalten haben wird.