Quer durchs St. Wendeler Land : Webseite des Bahnradweges ist online

Nohfelden Bau des Bahnradwegs St. Wendeler Land wird dokumentiert

Ende September vergangenen Jahres ist in Freisen offiziell der Bau des „Bahnradweg St. Wendeler Land“ gestartet. Auf rund 30 Kilometern wird dieser durch die Gemeinden Freisen, Nohfelden und Nonnweiler mit Anschluss an den Ruwer-Hochwald-Radweg führen. „Nicht nur die Bauarbeiten machen Fortschritte, auch die Homepage zum Radweg wurde in der Zwischenzeit freigeschaltet“, heißt es nun in einer entsprechenden Mitteilung. Unter www.bahnradweg-sankt-wendeler-land.de informieren der Landkreis und die Gemeinden über das Projekt und den Fortschritt der Baumaßnahmen.