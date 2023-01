Volleyball : Keine Punkte, aber ein Titel für Bliesen

Bliesen Regionalliga-Volleyballer sind so gut wie abgestiegen. Die U 18 wird Saarlandmeister.

Die Regionalliga-Volleyballer des TV Bliesen haben von ihrem Auswärts-Doppelspieltag am Wochenende keine Punkte mitgebracht. Der TV verlor am Samstag beim Tabellenzweiten SSC Vellmar mit 0:3 (15:25, 14:25, 19:25). Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Sandy Schuhmacher beim neuen Tabellensiebten TG Mainz-Gonsenheim II mit 1:3 (16:25, 18:25, 28:26, 17:25). Somit bleibt die Mannschaft mit zwei Punkten abgeschlagenes Schlusslicht. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat der ehemalige Zweitligist 14 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der TV Bliesen bestreitet seine nächste Liga-Partie am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr beim TV Bommersheim.