Bild des Monats : Drei Fotografen teilen sich Platz zwei

St. Wendel „Open-Air“ lautete das Thema im Juli im Wettbewerb „Bild des Monats“ der Saarbrücker Zeitung.

Einig waren sich die Juroren der Saarbrücker Zeitung, als sie die Bilder der Fotografen vom Fotoclub Tele Freisen zum Thema „Open-Air“ bewerteten. Zumindest bei dem Siegerbild. Das gelang Michael Dorscheid aus St. Wendel. Weniger einig war sich die Jury bei dem zweiten Platz. Den teilen sich gleich drei Fotografen: Eva Maria Böhme, Gerhard Bolz und Thomas Reinhardt. Sie waren in der Vergangenheit auf Open-Air-Veranstaltungen unterwegs. Eigentlich hätte im Juli das SR-Ferien-Open-Air in St. Wendel über die Bühne gehen sollen. Also wählte die SZ-Redaktion dieses Thema für den Wettbewerb „Bild des Monats“, das die Saarbrücker Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Tele Freisen und der Bank 1 Saar in St. Wendel organisiert. Dann kam Corona, das Festival fiel aus; aber das Thema beim Foto-Wettbewerb blieb.