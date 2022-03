Neuanmeldungen zu weiterführenden Schulen : Das sind die Schulen im Landkreis St. Wendel mit den meisten Neuanmeldungen

St. Wendel Die beiden Gemeinschaftsschulen sind im Landkreis St. Wendel am stärksten nachgefragt. Die Anmeldungen der Viertklässler für das kommende Schuljahr im Überblick.

686 Viertklässler haben sich im kommenden Schuljahr für eine der sieben weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises St. Wendel entschieden. Ein Drittel der Schüler will eines der beiden Gymnasien in der Kreisstadt besuchen, so viel wie im vergangenen Jahr auch. Die Zahl der angehenden Fünftklässler ist deutlich höher als im laufenden Schuljahr, plus 66. Aktuell meldet der Landkreis lediglich 620 Fünftklässler.