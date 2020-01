Leser-Reporter : Mit einem Sprung und Sonne in Richtung Winter

St. Wendel SZ-Leser-Reporter waren mit der Kamera unterwegs. Ihre Motive schwanken zwischen Herbst und Winter, genau wie die Temperaturen.

Dieser Sprung, den die Peters in Tholey aufgenommen haben, macht Lust auf einen Spaziergang im Wald. Bei knackig kalten Temperaturen macht das so richtig Spaß. Lässt sich dann auch noch die Sonne blicken, wie auf so manchem Foto unserer SZ-Leserreporter, dann ist die Freude an der frischen Luft gleich doppelt so groß. Derzeit zieht es wohl so manchen Zeitgenossen nach draußen, was die vielen Fotos beweisen.