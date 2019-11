Leser-Reporter : Der Herbst von seiner mystischen Seite

Dieses Foto entstand auf dem Weg zum Amesborn in Güdesweiler und stammt von Herbert Lengert aus Oberthal. Foto: Herbert Lengert

St. Wendel SZ-Leser-Reporter waren mit der Kamera unterwegs. Nebel und dicke Wolken sorgen für besondere Atmosphäre im St. Wendeler Land.

Durch dicke Wolken hindurch scheint sich der intensive Regenbogen zu drücken; die Baumstämme im Wald in einer Kombination aus Sonne und Nebel; roter Himmel am Horizont: Diese mystischer wirkenden Motive des Herbstes haben die Leser-Reporter der Saabrücker Zeitung mit ihrer Kamera eingefangen. Aber auch Bilder, entstanden in strahlendem Sonnenschein. Eine Auswahl der Leser-Reporter-Fotos gibt es auf dieser Seite.