Blaulicht : Die Polizei hatte am Wochenende im Landkreis einiges zu tun

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

St Wendel Über Einsätze wegen des Wintereinbruchs hinaus hatte die Polizei im Landkreis St. Wendel in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Die wichtigsten Einsätze im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hoof: Alkohol war laut Polizei im Spiel bei einem Verkehrsunfall am Samstag,gegen 15 Uhr auf der Landstraße 122 zwischen Hoof und der B 420. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizeimitteilung, verlor ein 40-Jähriger aus St. Wendel die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Da der Atemalkoholwert des Fahrzeugführers über 1,5 Promille aufwies, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Eisweiler: Einen Wohnungseinbruch versuchten unbekannte Täter am Samstag zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr in der Heerstraße in Namborn-Eisweiler. Dabei hebelten die Einbrecher nach Angaben der Polizei die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt. Der oder die Täter betraten das Haus zwar noch, jedoch verließen sie dieses recht schnell wieder, da sie vermutlich den ausgelösten akustischen Alarm nicht deaktivieren konnten. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.

St. Wendel: Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Autohaus in der Welvertstraße in St. Wendel an mehreren hochwertigen Audi RS3 die Aluminiumkompletträder abmontiert und gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Vergangenheit kam es zu gleich gelagerten Diebstählen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.