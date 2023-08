Auf Motivjagd Auf der Jagd nach den schönsten Motiven

Was alle vereint: Sie fotografieren nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern auch ausgesprochen erfolgreich. Was das Gros von ihnen mittlerweile zumindest zu Semi-Profis macht. Einen großen Erfolg gab es gerade kürzlich, als von 25 Siegerfotos beim Fotowettbewerb von Landkreis und Teleclub Freisen „Mein Lieblingsplatz im Saarland“ gleich sieben von den Motivjägern waren. Darunter auch das Siegerfoto von Andreas Both. Und das ist längst nicht alles: Die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises greift immer wieder gerne auf Fotos der Gruppe zurück. Auch das Foto für die Suche nach einem neuen Pächter der Alm hat einer von ihnen gemacht. Verschiedene Ausstellungen gab es, beispielsweise in der Bücherei in Quierschied oder den Orthopädischen Kliniken in Blieskastel. Viele von ihnen fotografieren bereits seit vielen Jahren. Hans-Joachim Keller beispielsweise hatte bereits, bevor es die Motivjäger gab, im Jahr 2012 eine Ausstellung mit Fotos der Hütte im Saarpark-Center. Bei den Schiffweiler Hobbytagen (dieses Jahr am 28. und 29. Oktober) sind die Motivjäger auch immer dabei. Generell gilt: „Wenn jemand Fotos zeigen möchte, wir haben sogar Stellwände“, sagt Mohr. Und im Fernsehen waren sie auch schon. 2018 in einer ZDF-Sendung am Sonntagmorgen. Damals hatten sie eine Ausstellung in den Schlossberghöhlen in Homburg mit ganz besonderen Fotos: Lichtmalerei. Dazu wird über Langzeitbelichtung mit farbigen Lichtern ein Bild gemalt. Was genau dabei rauskommt, das sieht man natürlich erst, wenn das Foto dann fertig ist. „Ein Dreivierteljahr waren wir jeden Sonntag in den Höhlen“, erinnert sich Sven Kley. Am 25. November dieses Jahres will man die Aktion wiederholen. Dazu sind bereits Fotografen eingeladen worden. An fünf Stationen in den Wassergärten können die an die Lichtmalerei ausprobieren.