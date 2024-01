Freizeittipps der SZ-Redaktion Wandern, ein Schnäppchen machen oder ins Kino gehen

Wann waren Sie eigentlich zum letzten Mal im Kino? Ist schon eine Weile her? Dann besuchen Sie doch am kommenden Wochenende eine Vorführung in einem der beiden Lichtspielhäuser im Landkreis St. Wendel. In Nonnweiler läuft derzeit „The Beekeeper“ mit Jason Statham. Der Action-Held spielt einen Imker, der nach dem Tod seiner Nachbarin einen üblen Rachfeldzug startet (frei ab 18). Für Kinder bestens geeignet ist indes die Geschichte einer Entenfamilie, die auf ihrem Weg in den Süden spannende Abenteuer erlebt („Raus aus dem Teich“). Und dann läuft noch „Girl You Know It’s True“. Der Film mit Matthias Schweighöfer als Musikproduzent Frank Farian erzählt die Geschichte von Milli Vanilli. Das Musik-Duo feierte in den 1980er-Jahren riesige Erfolge – bis herauskam, dass die beiden ihre Songs gar nicht selbst gesungen haben sollen. Das Neue Theater in St. Wendel zeigt am Wochenende gleich sechs Filme: Neu angelaufen sind die Komödie „Wo die Lüge hinfällt“ und „Die Chaosschwestern und Pinguin Paul“. Erstgenannter Film ist eine klassische Liebes-Komödie mit mehr oder weniger erwartbaren Wendungen. Eher chaotisch geht es bei den Geschwistern Livi, Tessa, Malea und Kenny zu, die kleinen Pinguin Paul brauchen, um eine Familie zu werden. Außerdem laufen „Aquaman: Lost Kingdom“, „Raus aus dem Teich“, „Wonka“ und „Wish“.