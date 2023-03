SZ-Kolumne zum Wochenende Gerüchte, Waffeln und ein Festival

Na das ist doch mal eine tolle Nachricht zum Wochenausklang: Das Ferien-Open-Air des SR kommt nach dreijähriger Zwangspause zurück – und zwar nach St. Wendel. Das heißt, dass SR-Intendant Martin Grasmück der Kreisstadt die Treue hält und Vertrauen in die Verantwortlichen vor Ort hat. Obwohl er, anders als sein Vorgänger Thomas Kleist, kein St. Wendeler ist. Was sagt uns das? Dass St. Wendel es kann. Eine kleine Stadt, die Großes wuppt. Wieder einmal. Ich bin jetzt schon gespannt, welche Künstler das junge Publikum im Bosenbachstadion feiern, tanzen und mitsingen lassen. Und, ob es – wie 2018, als die Fanta 4 auf ihrer Captain-Fantastic-Tour 15 000 Fans fast schon in Ekstase versetzten – wieder einen zweiten Festival-Tag geben wird, der auch die etwas ältere Generation (also mich) willkommen heißt. Doch ob mit oder ohne Zugaben-Tag: Man kann eigentlich nur von Glück sagen, dass St. Wendel solch eine unverbaute Veranstaltungs-Fläche quasi im Herzen der Stadt anbieten kann. Wenngleich das alte Stadion in der Bosenbach an der einen oder anderen Stelle durchaus etwas aufgehübscht und ertüchtigt werden könnte. So, und nun verlagere ich meine Mittagspause auf den Ostermarkt. Denn Gerüchte sagen, die Speckwaffeln der Landfrauen seien in diesem Jahr wieder der absolute Renner.