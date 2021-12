Gottesdienste an Weihnachten : Anmelden und dann Gottesdienst feiern

Info

Wie im vergangenen Jahr, wird auf dem Kirmesplatz in St. Wendel, Missionshausstraße, am Heiligabend um 17 Uhr ein ökumenischer Freiluft-Gottesdienst gefeiert. Die Messe zelebrieren der evangelische Pfarrer i. R. Gerhard Koepke und der katholische Diakon Andreas Czulak. Musikalisch wird der Gottesdienst von Künstlern aus St. Wendel wie der Sängerin und Gitarristin Lena Hafner, dem Pianisten Arnd Maldener und dem Saxofonisten Volker Jung mitgestaltet. Eine Anmeldung ist bis zum 23. Dezember bis 13 Uhr über das evangelische Gemeindeamt St. Wendel, Telefon (0 68 51) 25 00 oder E-Mail: st.wendel@ekir.de erforderlich. Es gilt die zum entsprechenden Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung. „Jesus ist doch auch mitten der Natur geboren. Deshalb will die Pfarreiengemeinschaft Bostalsee auch eine Krippenfeier mitten im Wald veranstalten“, so die Idee der Pastoralreferentin Monika Leidinger. Und die findet für Kinder und ihre Eltern am Heiligabend ab 17 Uhr auf dem Platz an der Schutzhütte der Nahequelle mit dem idyllischen Wildgehe in Selbach statt. Das Besondere daran ist, dass verkleidete Kinder das Krippenspiel aufführen. „Sie spielen die Geburt Jesu nach“, kündigt Leidinger an. Musikalisch wird die Krippenfeier von Claudia und Christof Kirch begleitet. Pastoralreferentin Leidinger wird die Weihnachtsbotschaft in die heutige Zeit transportieren. Abschließend wird das Friedenslicht von Bethlehem verteilt und alle singen gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“. Weitere Infos erteilt Monika Leidinger, Telefon (0157) 8 36 43 66 oder E-Mail: Monika.Leidinger@bgv-trier.de.