St Wendel : Zwei neue Corona-Fälle in St. Wendel

St Wendel Zwei neue Corona-Infizierte meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Montagnachmittag. Beide kommen demnach aus der Kreisstadt St. Wendel.

Die Gesamtzahl der Infektionen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden: 231 in Freisen, 386 in Marpingen, 244 in Namborn, 379 in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 489 in Tholey und 1027 in der Kreisstadt St. Wendel.