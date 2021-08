Die Corona-Lage im Landkreis St. Wendel : Ein neuer Corona-Fall in der Gemeinde Freisen

St Wendel Einen neuen Corona-Fall meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Wochenende.

Während am Samstag keine neue Infektion hinzu kam, so wurde am Sonntag ein neuer Fall in der Gemeinde Freisen bekannt. Die Inzidenz liegt bei 2,3. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt, steigt damit die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 3299. 113 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Die Gesamtzahl der Infektionen verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden: 231 in Freisen, 386 in Marpingen, 244 in Namborn, 379 in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 489 in Tholey und 1025 in der Kreisstadt St. Wendel.