Vor dem Start der Deutschland Tour SZ-Redakteure im Sattel – Testfahrt auf der Prolog-Strecke in St. Wendel

Es ist das größte Radsportereignis des Jahres auf deutschem Boden und St. Wendel ist an den ersten beiden Tagen mittendrin: Am heutigen Mittwoch, 23. August, mit dem Prolog durch die Innenstadt. Am Donnerstag wird in der Kreisstadt die erste Etappe gestartet, die nach rund 180 Kilometern durch die Landkreise St. Wendel, Neunkirchen und Merzig-Wadern in Merzig an der Saar enden wird. Die Rede ist von der Deutschland Tour.