Großer Deutsch-Französischer Medienpreis : Astronaut Matthias Maurer erhält Auszeichnung in Berlin

Matthias Maurer Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Große Deutsch-Französische Medienpreis 2021 geht an die Europäische Weltraumorganisation (Esa) und die beiden Astronauten Thomas Pesquet und Matthias Maurer. Letzterer hat die Auszeichnung am Donnerstagabend entgegen genommen. Dabei betonte er seine Verbundenheit zu unserem Nachbarland.

In einer Zeremonie ist am Donnerstagabend der Große Deutsch-Französische Medienpreis (DFJP) an die Europäische Weltraumorganisation (Esa) und die beiden Astronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet verliehen worden. Die Feier fand nach Angaben eines DFJP-Sprechers auf Einladung des deutsch-französischen Kulturbevollmächtigen, Armin Laschet (CDU), in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen in Berlin statt.

Der DFJP-Vorstandsvorsitzende und Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, betonte zu Beginn, Wissenschaft und Qualitätsmedien verbinde in vielen Bereichen das gleiche Selbstverständnis: „Beide stehen für Erkenntnis statt Spekulation, für Forschung und Recherche statt Leugnung von Fakten und die Verbreitung von Verschwörungstheorien.“ Die Esa verkörpere darüber hinaus wie kaum eine andere Institution die Notwendigkeit zur europäischen und internationalen Zusammenarbeit. Grasmück sagte: „Ein Deutscher und ein Franzose, beruflich wie privat befreundet, gemeinsam auf der ISS, ein schöneres Symbol für die deutsch-französische Zusammenarbeit kann es aktuell kaum geben.“

Der Franzose Thomas Pesquet befindet sich bereits seit April auf der Internationalen Raumstation (ISS), sein deutscher Kollege Matthias Maurer wird ihm Ende Oktober folgen. Er sehe seiner Mission „Cosmic Kiss“ mit großer Vorfreude entgegen. Maurer wird sich an Bord einer Kapsel des privaten US-Weltraumunternehmens SpaceX auf den Weg ins All machen. Er fühle sich geehrt, gemeinsam mit Thomas Pesquet für seine Arbeit und die Kooperation mit den Medien ausgezeichnet zu werden. „Als gebürtiger Saarländer war ich schon immer eng mit den französischen Nachbarn verbunden. Vor diesem Hintergrund demnächst zu meinem Freund und Kollegen Thomas ins Weltall zu fliegen, ist für mich das absolute deutsch-französische Highlight.“

Für den Generaldirektor der Esa, Josef Aschbacher, unterstreicht die Auszeichnung mit dem Großen Deutsch-Französischen Medienpreis, wie wichtig die Erdbeobachtung, die wissenschaftliche Arbeit der Astronauten sowie die Berichterstattung darüber sind, um die aktuellen Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen. „Thomas Pesquet ist in den sozialen Netzwerken weltweit einer der am meisten beachteten Astronauten und mit seinen Videos, Bildern und Kommentaren von der ISS begeistert er derzeit das Publikum, vor allem in Frankreich.“ Zugleich kündigte Aschbacher an, dass der Franzose auf seiner zweiten Mission im All Anfang Oktober von dem Japaner Akihiko Hoshide das Kommando auf der Internationalen Raumstation übernehmen wird.

Der Bevollmächtigte für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), beglückwünschte alle Preisträger und forderte dazu auf, trotz vieler Anfeindungen gegen Journalisten in jüngster Zeit, in dem Bemühen um Aufklärung nicht nachzulassen. Dazu gehöre auch, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Zudem betonte er die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit: „Europäische und internationale Wissenschaftskooperation, Forschung im Dienste der Menschheit und lebendiger Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern – all das verkörpert die Esa und mit ihr das deutsch-französische Astronautenduo Thomas Pesquet und Matthias Maurer. Mit ihrer Zusammenarbeit wird die deutsch-französische Freundschaft erstmalig auch ins Weltall getragen.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verwies auf die aktuellen Entwicklungen in vielen Teilen der Welt: „Dort, wo die Pressefreiheit unter die Räder kommt, sind auch die individuellen Freiheiten in höchster Gefahr. Darum ist der Deutsch-Französische Journalistenpreis für uns so wichtig. Er fördert kritischen Qualitätsjournalismus und stärkt unsere Demokratie. Und darum unterstützt das Auswärtige Amt diesen Preis.“