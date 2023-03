Zum Tag des Waldes Es geht um den Erhalt des Waldes

Der Baum liegt offenbar schon länger quer über dem Waldweg. Das zeigt sich daran, dass dahinter schon neue Vegetation auf dem Vormarsch ist. Der Fußpfad wächst langsam aber sicher zu. Ein Durchkommen ist schwierig – und das soll auch so sein. Lenkungsfunktion nennt das Förster Jürgen Mennig, der uns anlässlich des Tag des Waldes am 21. März in sein Revier mitgenommen hat.