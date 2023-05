Wendel-Mobil gestartet Fahren, wann man will, ist der große Vorteil

Am Wochenende und an Feiertagen mit dem Bus vom Dorf in die Stadt zu kommen ist schon ein Problem. Im Stadtgebiet von St. Wendel und im Ostertal wird jetzt bis Ende des Jahres samstags, sonntags und an Feiertagen das Wendel-Mobil rollen. Der Rufbus wird als Pilotprojekt in der Kreisstadt sowie in Urweiler, Leitersweiler, Hoof, Osterbrücken, Marth, Niederkirchen, Saal, Bubach, Dörrenbach und Werschweiler unterwegs sein und dabei getestet.