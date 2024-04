Es ist Frühling geworden im St. Wendeler Land. Passend dazu haben wir auf der Seite C5 der heutigen Ausgabe zahlreiche Leser-Fotos abgedruckt, die den Lenz bildlich einfangen: üppig blühende Pflanzen sowie Huf- beziehungsweise Flugtiere, die sich frisches, saftiges Grün oder süßen Nektar schmecken lassen. Was nicht abgebildet wurde – obwohl sie bereits durch Garten und Gewächshaus kriechen: Schnecken. Rot und augenscheinlich obdachlos, da sie stets ohne Häuschen dahergeschleimt kommen. Genüsslich raspeln sie – kaum dass sie aufgekeimt sind – die Stiele der Gemüsepflänzchen ab und machen sich über die zarten Blätter her. So weit, so gemein. Doch nun habe ich einen neuen Feind in meinem Gewächshaus. Gesehen habe ich ihn nicht. Nur die Spuren seiner nächtlichen Raubzüge: Fast sämtliche Markerbsen, die bereits aufgekeimt waren, hat mir das Vieh – ich vermute, es ist klein, pelzig und grau – wieder ausgebuddelt. Und gemampft. Das wird Konsequenzen haben. Für unsere Katze. Die muss jetzt auch ins Gewächshaus ziehen, bis sie den oder gar die niederträchtigen Nager dingfest gemacht hat. Das darf ich meiner besseren Hälfte aber nicht erzählen, sonst macht die Maus am Ende mich zur Schnecke.