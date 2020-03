Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr als eine Million Übernachtungen : St. Wendeler Land macht Lust auf Urlaub

Der Bostalsee ist nach wie vor einer der Besuchermagneten im Saarland. Foto: Melanie Mai

St. Wendel Der Landkreis ist die Tourismusregion im Saarland. Das zeigen die Zahlen des Jahres 2019 mit mehr als einer Million Übernachtungen.

Würde man den Tourismus im St. Wendeler Land mit einem Motor vergleichen, könnte man sagen, der brummt und läuft rund. Die Monteure drehen aber trotzdem an der einen oder anderen Stellschraube, um ihn noch stärker zu machen.

Soweit das Bild, das von Zahlen belegt wird. Seit ein paar Tagen liegen nämlich die Daten der amtlichen Statistik für 2019 vor, die alle Betriebe ab zehn Betten umfasst: Mehr als eine Million Übernachtungen haben die Statistiker 2019 im St. Wendeler Land gezählt, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber 2018. Diese Zahl kommt von 269 176 Touristen (plus 1,3 Prozent), die im Schnitt fast vier Tage in der Region geblieben sind (3,8).

Info Die Entwicklung im Saarland Das Saarland hat das Tourismusjahr 2019 mit einem neuen Rekord abgeschlossen: Wie das statistische Landesamt meldet, stieg die Zahl der Übernachtungen auf insgesamt 3,22 Millionen. Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Zahl der Gästeankünfte ist weiter gewachsen. 2019 kamen 1,12 Millionen Gäste ins Saarland, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber 2018. Mit diesem Top-Ergebnis liege das Saarland sogar über dem Bundestrend, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Das größte Plus bei den Übernachtungen kann der Regionalverband Saarbrücken für sich verbuchen: Mit rund 670 000 Übernachtungen 2019 wurde die Quote um 8,5 Prozent gesteigert. Auch der Saarpfalz-Kreis und der Landkreis Neunkirchen konnten ihre Übernachtungsquote gegenüber 2018 deutlich steigern. Von allen Übernachtungsmöglichkeiten im Saarland konnten saarlandweit erneut die Campingplätze die größten Zugewinne erzielen: Hier stehen 17,6 Prozent mehr Übernachtungen zu Buche. Die Zahl der Campingbesucher aus dem Ausland hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (plus 68,8 Prozent).

So wundert es nicht, dass Martina Scheer, Leiterin der Tourist-Information, bilanziert: „2019 war für den Tourismus in der Region ein gutes Jahr“. Landrat Udo Recktenwald (CDU) drückt es so aus: „Ich bin begeistert.“ Im SZ-Gespräch blicken sie zurück und voraus auf die Entwicklung des Tourismus in der Region.

Viele Touristen zieht es an den Bostalsee, er ist der Magnet nicht nur für Auswärtige, sondern auch für Tagesgäste. Ob Schaumberg, Peterberg, St. Wendel, in der ganzen Region gibt es attraktive Angebote und Sehenswürdigkeiten. Viele Gäste kommen auch wegen der abwechslungsreichen Mittelgebirgslandschaft, genießen beim Wandern und Radfahren die Natur.

Die Mitarbeiter der Tourist-Info versuchen, durch verschiedene Projekte weitere Besuchergruppen anzuziehen. Zum Beispiel mit dem Sternenpark, der unter der Schirmherrschaft des Groniger Astronauten Matthias Maurer steht. Hier geht es im Grunde genommen darum, den Menschen den dunklen Sternenhimmel wieder zu zeigen. Indem zum einen in den Dörfern rund um den Peterberg die Beleuchtung angepasst wird, die Lichtverschmutzung, verringert wird, zum anderen aber durch Vorträge, einen Planetenweg. Der Nachthimmel soll Gäste zum Beobachten anziehen.

Ein weiteres spezielles Vorhaben ist das Netzwerk Hören, ein Pilotprojekt im Medizin- und Gesundheitstourismus. Es verfolgt das Ziel, das schon vorhandene medizinische und therapeutische Angebot im Bereich Hören, vor allem bei der Cochlea-Implantation, mit einem geeigneten touristischen Angebot für Hörgeschädigte und ihre Angehörigen zu verknüpfen, wovon alle Menschen mit Hörschädigungen profitieren werden. Dazu haben sich neben dem Wirtschaftsministerium das Universitätsklinikum des Saarlandes, die MediClin Bosenberg Kliniken St. Wendel, die Tinnitustherapie‐ und Hörzentrum GmbH Neunkirchen, die Systems Neuroscience & Neurotechnology Unit der HTW sowie die Tourismus Zentrale Saarland zu einer Kooperation zusammengeschlossen, erläutert Scheer.

Aber auch Bestehendes halten die Touristiker auf dem neuesten Stand. So werden die Objekttafeln, die die Sehenswürdigkeiten der Region erklären, überarbeitet. Apropos Sehenswürdigkeiten: Es gibt mittlerweile auch einen virtuellen Gästeführer, der auf der Internetseite der Tourist-Informationen hinterlegt ist. Ruft man diesen auf und kommt an einer Sehenswürdigkeit vorbei, dann meldet sich das Smartphone und informiert den Gast. Digitale Rundgänge gibt es bereits für den Bostalsee, für einen Stadtrundgang in St. Wendel, die Skulpturenstraße und für Sehenswürdigkeiten im Landkreis.

Auch wird dem Anliegen von Gästen Rechnung getragen, die sich neben den zahlreichen Wanderwegen kürzere, einfachere Spazierwege wünschen. 14 Rundwege zwischen zwei und sieben Kilometern sind mittlerweile beschildert.

Messebesuche sind für Scheer und ihre Mitarbeiter eine wichtige Möglichkeit, Menschen für das St. Wendeler Land zu interessieren. Im vergangenen Jahr kam es so zu mehr als 3000 neuen Kontakten. Dieses Jahr werden 14 Messestände aufrgebaut, so ist die Region eim Radreisemarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Frankfurt vertreten oder der Reisemesse Bonn. Ein weiteres Aufgabenfeld der Tourist-Information richtet sich an die Mitarbeiter der Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Für diese werden verschiedene Schulungen angeboten.