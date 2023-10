Neu App für den Landkreis „Der Landkreis in der Tasche“

Im Rahmen des Projektes Smart Wendeler Land sollen die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises St. Wendel eine App erhalten, die ihnen den Alltag erleichtert, in dem sie unterschiedlichste Informationen bündelt. In einem sechsstündigen Workshop Mitte Oktober im Unternehmer- und Technologiezentrum (UTZ) sollte ermittelt werden, welche Inhalte und Funktionen sich die Menschen in unserer Region in der sogenannten SmaWeLa-App wünschen.