Arbeitsmarkt im St. Wendeler Land : Gute Chancen, einen Job im St. Wendeler Land zu finden

St Wendel Die anhaltend gute Herbstbelebung hat auch im aktuellen Monat zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit im Saarland geführt. Insgesamt waren im November 32 471 Personen arbeitslos gemeldet, 1101 weniger als im Oktober.

Die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag deutlich unter dem Wert des Vorjahres (minus 5.266 bzw. 14,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote ging im November um 0,2 Prozentpunkte zurück und lag bei 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat hatte sie noch 7,1 Prozent betragen. „Der Bestand an Arbeitslosen hat im Verlauf dieses Jahres so stark abgenommen, dass er mittlerweile unter dem durchschnittlichen Novemberniveau in den Jahren vor der Corona-Krise liegt. Die Arbeitslosigkeit in der Personengruppe der unter 25-Jährigen hat inzwischen den niedrigsten Wert der letzten sechs Jahre erreicht. Angesichts des Fachkräftemangels sind Unternehmen darauf bedacht, ihr Personal zu halten,“ erläutert Madeleine Seidel, Chefin der Agentur für Arbeit Saarland. „Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt auf dem höchsten Stand seit 2015.“