Weihnachtsmärkte in der Region : Am ersten Advent wird es weihnachtlich

Der Heilige Nikolaus und die Engel beim Freisener Weihnachtsmarkt. Dieser steht am kommenden Advents-Wochenende wieder an. Foto: Frank Faber

St Wendel Ein Überblick über die Weihnachts- und Adventsmärkte im St. Wendeler Land.

Auf dieser Seite gibt die SZ einen Überblick über die Märkte – sofern sie uns denn gemeldet wurden. Wer möchte, dass seine Veranstaltung in den Kalender aufgenommen wird, der melde sich bei der Saarbrücker Zeitung per E-Mail: redwnd@sz-sb.de.

Schwarzerden Weihnachtsmarkt am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

Marpingen Nikolausmarkt am Wochenende, 26./27. November, auf dem Marktplatz. Beginn am Samstag ab 17.30 Uhr. Sonntag, 15 Uhr, kommt der Nikolaus.

Mosberg-Richweiler Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November, 17 Uhr, an der Freizeithütte.

Nohfelden Weihnachtsmarkt am Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr an der Burg.

Wolfersweiler Weihnachtsmarkt am Samstag, 10. November, ab 14 Uhr an der Treckerstube.

Nonnweiler 20. Adventkranzparty am Freitag, 25. November, in Nonnweiler. Beginn um 18 Uhr, Ende gegen 23 Uhr. Auch der Nikolaus hat sich angesagt.

St. Wendel Weihnachtsbasar des Fördervereins „Kleine Hände“ bis 26. November im ersten Obergeschoss des Globus-Handeshofes in St. Wendel. – Der St. Wendeler Weihnachts- und Mittelaltermarkt in der Fußgängerzone der Innenstadt rund um Rathaus und Dom und auf der Mott vom 3. bis 11. Dezember. Neben 130 Buden gibt es auch ein Programm. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag, je 11 bis 20 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag, je 11 bis 21 Uhr. Nikolausmarkt in St. Wendel am Donnerstag, 1. Dezember, 8 bis 18 Uhr.