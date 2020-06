Die künftigen Fünftklässler im St. Wendeler Land : Ein Drittel will aufs Gymnasium wechseln

St. Wendel Kurz vor den Sommerferien werfen wir ein Blick auf die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen im Landkreis St. Wendel.

Am stärksten nachgefragt in der Region ist demnach weiterhin die Gemeinschaftsschule Türkismühle. Für diese haben sich 136 Schüler angemeldet. Das sind 17 weniger als im Rekordjahr, dem aktuellen Schuljahr mit 153 Anmeldungen. So viele hatte die Schule auch in den fünf Jahren zuvor nie erreicht. Die geringste Nachfrage in den vergangenen sieben Jahren war der Statistik des Landkreises zufolge im Schuljahr 2015/2016 mit 103 Anmeldungen. Unterrichtet werden die Neuzugänge in fünf Klassen.