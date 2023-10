Bauernhauswettbewerb 2023 Das schönste Bauernhaus des Saarlandes steht in St. Wendel-Hoof

Den geteilten zweiten Platz (je 2500 Euro) belegen die Anwesen von Elisabeth Becker-Schmidt und Stefan Schmidt in Mettlach-Faha sowie von Dorothee und Wolfgang Zenner in Merzig-Mechern. Mit dem dritten Preis (1000 Euro) wurde das Bauernhaus von Familie Schmitt in Saarbrücken-Fechingen ausgezeichnet. Insgesamt waren elf Bauernhäuser Teil des vom Ministerium initiierten Wettbewerbs.