Bürgerzentrum in Primstal geplant Das sagen die Mitglieder des Gemeinderates zu dem Neubauprojekt

Nonnweiler · In Primstal gibt es kein Dorfgemeinschaftshaus. Die Vereine nutzen daher den Pfarrsaal zum Proben und Feiern. Da dort ein großer Sanierungsstau vorhanden ist, soll zur Stärkung des Kultur- und Veranstaltungslebens ein Bürgerzentrum am Standort der ehemaligen Realschule – „Gebäude 2“ – am Kannenberg errichtet werden.

12.09.2024 , 09:57 Uhr

Blick auf das Gebäude 2. Es soll abgerissen werden, damit dort ein neues Bürgerzentrum errichtet werden kann. Foto: Sarah Konrad