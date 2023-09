St Wendel Das bietet St. Wendel an Kultur bis Jahresende

Der Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er soll nur einen kleinen Einblick geben und dazu anregen, die neue Veranstaltungsbroschüre, die an alle St. Wendeler Haushalte verteilt und an öffentlichen Stellen ausgelegt wird, durchzublättern oder sie im Internet auf der Homepage der Kreisstadt St. Wendel unter www.sankt-wendel.de/kultur aufzurufen. Da auch außerhalb des städtischen Veranstaltungsprogramms Veranstaltungen durchgeführt werden, empfiehlt es sich, die entsprechenden Hinweise in der aktuellen Tagespresse und im Internet zu verfolgen.