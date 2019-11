Alleinstellungsmerkmal : Mit Informatik als Schulfach

St. Wendel Mint ist mehr als eine Farbe, denn im Kanon der schulischen und universitären Fächer stehen die vier Buchstaben MINT für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Sie tauchen auf der Homepage zahlreicher Schulen als Qualitätsmerkmal auf.

Doch das Cusanus-Gymnasium St. Wendel bietet ab kommendem Schuljahr nach eigenen Angaben als kreisweit einzige Schule einen echten MINT-Zweig an und verfüge somit über ein Alleinstellungsmerkmal im St. Wendeler Land. „Mit dem MINT-Zweig können wir das Angebot des Cusanus-Gymnasiums erweitern. Dadurch können wir unseren Schülerinnen und Schülern neben den weiterhin bestehenden Angeboten im sprachlichen, im sportlichen und im musikalischen Bereich auch eine fundierte Grundbildung in der zukunftsbestimmenden Informatik anbieten“, freut sich Schulleiter Martin Wagner über die Zustimmung der Schulkonferenz zur Neuerung an seiner Schule.

Die Umwandlung des bisherigen naturwissenschaftlichen Zweiges in den MINT-Zweig wird ab der achten Klasse relevant. Für Schüler, die den neuen Zweig wählen, bedeutet dies, dass in der achten und neunten Klasse Informatik als zweistündiges Unterrichtsfach in den Stundenplan aufgenommen wird. Möglich wird dies, indem die Bio-Stunden gekürzt werden. „Da es sich um zusätzliche Inhalte handelt, welche entfallen, sind die Schüler des MINT-Zweiges am Ende der zwei Jahre dennoch mit allen anderen auf einem Wissensstand“, möchte Thorsten Kunz, Informatiklehrer am St. Wendeler Cusanus-Gymnasium, Missverständnissen vorbeugen. Keines der übrigen Fächer entfalle, es verändere sich lediglich der Schwerpunkt. „Die Schüler des MINT-Zweiges sitzen keineswegs ausschließlich an den Rechnern und programmieren. Vielmehr nimmt die Arbeit am PC allenfalls ein Viertel der zwei Jahre ein. In der verbleibenden Zeit stehen unter anderem Datensicherheit und -geheimhaltung auf dem Lehrplan“, erklärt Kunz weiter. Man arbeite mit Lego EV3-Robotern, auf die sich zahlreiche Alltagsphänomene der Zukunft herunterbrechen und übertragen ließen. „Unser Ziel ist es, die Schüler damit auf die zunehmende Digitalisierung im späteren Berufsleben und im Alltag vorzubereiten“, fasst Kunz die Intention der Neuerung zusammen.