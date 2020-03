Ein leeres Becken im Schaumbergbad – so wird es auch in den nächsten Wochen aussehen. Foto: Evelyn Schneider

St. Wendel Wegen des Coronavirus’ bleiben ab Montag, 16. März, sämtliche Hallen, Schwimmbäder und Kulturzentren in der Region dicht.

Der Landrat empfiehlt in diesem Zusammenhang auch den Vereinen, das Training und die Wettkämpfe auszusetzen. Damit das soziale Leben nicht ganz zum Erliegen kommt, hat er aber einen Tipp parat: „Es hat niemand etwas dagegen, wenn sich Mitglieder von Sportclubs in kleinen Gruppen verabreden und etwa zusammen im Wald laufen gehen.“ Die Menschen sollten schließlich nicht nur noch daheim rumhocken und gelangweilt vor sich hinstarren.

Die Mediclin Bosenberg-Kliniken in St. Wendel reagieren auf den Coronavirus. „Wir möchten unsere Patienten vorsorglich schützen“, erklärt Verwaltungsleiter Anton Stier. Daher würden ab sofort eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten gelten. So dürfe nur noch ein nächster Angehöriger zum Patienten. Alle Besucher müssen sich zunächst an der Rezeption beziehungsweise im Stationszimmer anmelden. Die Besuchszeiten sind bis 18 Uhr begrenzt. Darüber hinaus dürfen laut Stier Besucher mit Infekt-Erkrankungen und Erkältungs-Symptomen das Klinikgebäude vorerst nicht betreten. Gleiches gelte für Personen, die in den vergangenen zwei Wochen in einem der offiziell benannten Risikogebiete waren.

Dass in den kommenden Wochen Kreativität bei der Freizeitgestaltung gefragt ist, wird beim Blick in die einzelnen Kommunen deutlich. Denn mit den Schließungen der öffentlichen Einrichtungen sind beispielsweise auch etliche Kursabsagen verbunden. Die Kreisvolkshochschule sowie die Kreismusikschule beispielsweise machen voraussichtlich bis zum 24. April die Schotten dicht. Alle Angebote fallen aus. Auch die Kurse der Frauenbeauftragten und des Seniorenbüros des Landkreises St. Wendel finden während dieser Zeit nicht statt. Darauf weist ein Sprecher der Verwaltung hin.

In der Kreisstadt bleibt das Wendelinusbad bis auf Weiteres zu. Die Kurse der Volkshochschule werden bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Ob die ausgefallenen Termine nachgeholt werden können, stehe laut Bürgermeister Peter Klär (CDU) noch nicht fest. Darüber hinaus bleiben auch die Kundenbüros der Stadtwerke St. Wendel (Marienstraße 1) dicht. Laut einer entsprechenden Mitteilung seien sie jedoch nach wie vor per Telefon und E-Mail erreichbar, Tel. (0 68 51) 90 25 55, info@stadtwerke-st-wendel.de.

In der Schulturnhalle, der Bliestalhalle Oberthal, dem Dorfgemeinschaftshaus Gronig und der Turnhalle Güdesweiler werden ab Montag, 16. März, ebenfalls keine Aktivitäten mehr stattfinden. „Die Nutzung dieser öffentlichen Räumlichkeiten wird ab dem genannten Zeitpunkt bis auf Weiteres untersagt“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde Oberthal. Dort appelliert die Verwaltung auch an die Bürger: „Bitte tragen Sie durch Ihr verantwortungsvolles Handeln mit dazu bei, eine Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu vermeiden.“

Auch in den übrigen Gemeinden wird es ab Montag still. In Nohfelden sind unter anderem alle Aktivitäten in der Köhlerhalle verboten. In Freisen, Nonnweiler und Marpingen müssen Wasserratten auf ihre Schwimmbadbesuche verzichten. Gleiches gilt in Nonnweiler. Hier hat auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald alle Termine vorerst abgesagt. Betroffen sind die Ranger-Angebote, Führungen durch die Ausstellung, Umweltbildungstermine (Junior-Ranger- und Schulklassen-Angebote), die Nationalpark-Akademie, der Thermografie-Spaziergang sowie alle Fortbildungen und Seminare. Das berichtet eine Sprecherin der Nationalpark-Verwaltung. Für Kulturliebhaber hat sie allerdings eine gute Nachricht: Die Ausstellung im Nationalpark-Tor Erbeskopf bleibe derzeit noch geöffnet.