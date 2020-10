Corona-Zahlen steigen am Sonntag rasant : Landkreis St. Wendel meldet 19 Neuinfektionen

Im St. Wendeler Land steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen weiter. Nachdem die Region am Samstag zum Risikogebiet eingestuft wurde, ist auch am Sonntag keine Entspannung der Lage in Sicht.

Das Gesundheitsamt hat am Abend 19 Neuinfektionen gemeldet. Davon leben 17 Betroffene in der Gemeinde Marpingen, einer in der Gemeinde Tholey und einer in der Kreisstadt St. Wendel. Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt mitteilt, ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 50,46 auf 70,1 gestiegen (Stand: 11. Oktober, 18 Uhr).

Zwei Drittel der bestätigten Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage sind in der Gemeinde Marpingen aufgetreten. „Alleine dort beträgt die Inzidenz-Rate aktuell 400 pro 100 000 Einwohner“, sagt der Sprecher. Vor diesem Hintergrund appellieren Landrat Udo Recktenwald (CDU) und der Marpinger Bürgermeister Volker Weber (SPD) eindringlich an die Bürger der Gemeinde Marpingen, Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Vor allem Besuche und Treffen außerhalb der eigenen Familie sollten demnach vorerst vermieden werden. Feierlichkeiten sollten aktuell nicht stattfinden, da sie hauptverantwortlich für den Anstieg der Infektionszahlen sind. „Die Lage ist sehr ernst“, erklären die beiden Politiker in einer gemeinsamen Mitteilung. Nun komme es auf die Vernunft der Bürger an. Ansonsten seien weitreichendere Konsequenzen nicht auszuschließen. „Nun müssen alle Bürger Eigenverantwortlichkeit und Solidarität zeigen. Alle sitzen in einem Boot“,heißt es.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis St. Wendel insgesamt 264 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Davon gelten 185 als genesen. Sechs Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Aktuell sind somit noch 73 Patienten an Covid-19 erkrankt.