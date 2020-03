Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus im Landkreis St. Wendel : „Wichtig ist jetzt für alle, einen kühlen Kopf zu bewahren“

Ein Labor-Mitarbeiter überprüft diese Proben auf den Coronavirus hin. Auch im Landkreis St. Wendel stehen noch einige Tests aus. Foto: dpa/Danny Lawson

St. Wendel Trotz acht bestätigten Corona-Fällen im St. Wendeler Land, ist Landrat Udo Recktenwald zuversichtlich, dass eine weitere Ausbreitung verhindert werden kann.

Das St. Wendeler Land hat sich wacker geschlagen. Lange Zeit trotzte es dem neuartigen Coronavirus standhaft. Bis Mittwochabend war der Landkreis St. Wendel gar der einzige im Saarland ohne bestätigten Fall. Doch dann wendete sich das Blatt: Kurz nach19 Uhr meldeten die Behörden acht Infizierte auf einen Streich.

„Es handelt sich um eine siebenköpfige Gruppe, die sich mutmaßlich im Skiurlaub in St. Anton angesteckt hat, sowie die Ehefrau einer dieser Personen“, verkündet Landrat Udo Recktenwald (CDU). Die Erkrankten seien um die 50 Jahre alt. Vier von ihnen stammen aus der Gemeinde Namborn, drei aus der Kreisstadt St. Wendel und einer aus der Gemeinde Oberthal. Ihnen allen gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie würden nur leichte Symptome zeigen.

Corona-Info Der Landkreis St. Wendel hat ein Infotelefon für besorgte Bürger eingerichtet, Tel. (0 68 51) 8 01 55 55. Wer sich über das Coronavirus informieren will, kann dort von montags bis freitags, je 8 bis 16 Uhr, anrufen. Außerhalb dieser Zeiten steht die saarlandweite Hotline des Gesundheits-Ministeriums zur Verfügung, Tel. (06 81) 5 01 44 22. Das Infotelefon dient der allgemeinen Beratung. Bei Symptomen oder Verdachtsfällen ist der Hausarzt zu kontaktieren. Wer Beschwerden hat, sollte auf keinen Fall einfach in einer Praxis vorbeischauen, sondern seinen Hausarzt zunächst anrufen.

„Nachdem wir den Befund aus der Homburger Uniklinik erhalten haben, wurden sofort alle notwendigen Schritte eingeleitet. Ziel ist es, eine weitere Verbreitung zu unterbinden, die Infektionsketten zu unterbrechen“, betont Recktenwald. Die positiv Getesteten sowie die Personen in deren direktem Umfeld befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Gleichzeitig sind die Behörden damit beschäftigt, die Kontaktpersonen der Betroffenen zu ermitteln. „Diese werden kategorisiert“, erklärt Lukas Kowol, Sprecher des Landkreises, das Vorgehen. Je nach Art und Umfang des Kontakts würden sie ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt. Es könne auch sein, dass ihnen lediglich empfohlen werde, ihre Wohnung nicht zu verlassen.

Bisher seien im St. Wendeler Land insgesamt 34 Tests abgewickelt worden (Stand: 12. März, Mittag), weitere stünden noch aus. „Es ist ein kreiseigenes mobiles Team unterwegs, um Abstriche vor Ort vorzunehmen“, berichtet Kowol. Sollte sich dabei eine weitere Infektion mit Covid-19 bestätigen, beginnt das vorgeschriebene Prozedere. Zunächst werde die Quarantäne mündlich ausgesprochen, habe damit allerdings bereits sofort Rechtsgültigkeit. Innerhalb von zwei bis drei Tagen komme ein Bescheid von der jeweils zuständigen Ortspolizeibehörde. Darin sei alles Weitere explizit erläutert.

Während der angeordneten häuslichen Quarantäne dürfe die betreffende Person nicht nach draußen gehen. „Sie muss sich von Beauftragten des Gesundheitsamtes untersuchen lassen und zweimal täglich die Körpertemperatur messen. Zudem muss sie ein Tagebuch führen, in dem sie Symptome, Körpertemperatur, Aktivitäten und Kontakte zu anderen Personen der vergangenen Tage notiert“, erläutert Kowol. Bei Zuwiderhandlung drohen Zwangsgelder. Darüber hinaus sollte die betreffende Person nach Möglichkeit von anderen Haushaltsmitgliedern getrennt werden und die mittlerweile üblichen Hygienevorschriften einhalten. „Verstöße gegen diese Anordnung werden mit Bußgeldern oder Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren geahndet“, warnt Kowol. Es sei möglich, Patienten, die sich nicht an die Regeln halten, zwangsweise in einer geeigneten geschlossenen Einrichtung unterzubringen.

„Dank der schnellen Reaktion aller beteiligten Stellen, allen voran unseres Gesundheitsamtes, und dank unserer erprobten und zuverlässigen Kommunikations- und Handlungsabläufe sind wir zuversichtlich, dass wir eine weitere Ausbreitung möglichst verhindern werden“, gibt sich Landrat Recktenwald hoffnungsvoll. Am Donnerstag hat der Landkreis seine Vorsorgemaßnahmen außerdem noch einmal zusätzlich verschärft. So errichtete die Feuerwehr beispielsweise ein aufblasbares Zelt neben dem Gesundheitsamt. „Es dient als Ausweichraum“, erklärt Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer. So könne das Zelt als eine Art Einsatzzentrale umfunktioniert oder für Corona-Tests bei möglichen Erkrankten genutzt werden. Zurzeit steht es leer. Was damit passieren werde, stehe noch nicht fest.

Beschlossene Sache hingegen ist, dass die Feuerwehrleute im Landkreis vorerst nicht mehr für Übungen zusammenkommen. Zudem habe man sämtliche Jahreshauptversammlungen abgesagt. Darüber waren sich die Bürgermeister, die Wehrführer und der Kreisbrandinspekteur schnell einig. „Das ist eine Präventivmaßnahme“, betont Schäfer. Man wolle das Risiko reduzieren und sicherstellen, dass sich so wenige Feuerwehrleute wie möglich infizieren. Denn sollte ein Mitglied Kontakt zu einem Erkrankten haben oder sich sogar selbst anstecken, bestehe die Gefahr, dass ein kompletter Löschbezirk in Quarantäne müsse. Dann wäre die Einsatzbereitschaft im Notfall nicht mehr garantiert. Und das gelte es laut Schäfer unbedingt zu verhindern. Er lobt die gute Zusammenarbeit in der Corona-Krise: „Der Landkreis steht auf allen Ebenen im Austausch mit den Kommunen. Das funktioniert alles problemlos.“

Vorsicht ist im Umgang mit den Proben geboten. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Dieses aufblasbare Zelt hat die Feuerwehr neben dem St. Wendeler Gesundheitsamt aufgebaut. Es dient als Ausweichraum. Foto: Martin Trappen