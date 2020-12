Coronavirus im Landkreis St. Wendel : Zwölf weitere Infektionen in Seniorenheim

St. Wendel In einem Pflegeheim in der Gemeinde Nohfelden haben sich zehn weitere Bewohner und zwei weitere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 26 Neuinfektionen registriert und zwar in den Kommunen Nohfelden (11), Nonnweiler (4), St. Wendel (3), Namborn (2), Marpingen (2), Tholey (2), Freisen (1) und Oberthal (1). Darüber hinaus ist eine weitere Person an beziehungsweise mit dem Coronavirus verstorben. Laut des Sprechers handele es sich um einen 79-jährigen Mann aus der Gemeinde Nohfelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 147,11 gesunken. Am Mittwoch lag der Wert bei 159,8.