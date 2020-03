Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus im Landkreis St. Wendel : Infektionswege bei allen Erkrankten nachvollziehbar

St. Wendel Insgesamt elf Menschen haben sich bisher im Landkreis St. Wendel mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wie ein Sprecher der Verwaltung berichtet, sei inzwischen bei allen Betroffenen geklärt, wo sie sich infiziert haben.

Am Freitagabend sind dem St. Wendeler Gesundheitsamt zwei weitere Covid-19-Fälle in der Gemeinde Namborn gemeldet worden (wir berichteten). Ein Sprecher hat diese Information nun korrigiert. Demnach lebe nur eine der beiden Personen in der Gemeinde Namborn, die andere hingegen in der Gemeinde Oberthal. Sie seien in Quarantäne. „Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt ein Sprecher. Auch wo sich die Betroffenen infiziert haben, stehe mittlerweile fest. „Bei beiden handelt es sich um Kontaktpersonen der ersten acht Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel“, gibt ein Sprecher bekannt.

Somit ließen sich die Infektionswege aller Erkrankten in der Region gut nachvollziehen. Von den elf Betroffenen haben sich acht im Skiurlaub in Österreich angesteckt, einer während des Skiurlaubs in Südtirol und zwei, weil sie Kontakt zu den Urlaubern hatten. Die Corona-Fälle verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Kommunen: Kreisstadt (drei), Oberthal (drei), Namborn (fünf). Laut eines Sprechers stehen weitere Testergebnisse aus. Außerdem seien die Behörden immer noch damit beschäftigt, Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln.